Геращенко: захватчик Universal Bank в центре Киева – гражданин Узбекистана

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что захвативший отделение Universal Bank в помещении бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева днем 3 августа – гражданин Узбекистана.

Мужчина, захвативший отделение Universal Bank в помещении бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева днем 3 августа – гражданин Узбекистана. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в прямом эфире на телеканале ZiK.

"Мы уже знаем, что это не гражданин Украины. Это гражданин Узбекистана, Мы изучаем его личность по доступной информации. Постараемся сделать так, чтобы этот террорист сдался", – сообщил он.

Геращенко в эфире ZiK также сообщил, что террорист привязал шнурок из рюкзака к своей ноге.



Позже Геращенко написал в Facebook, что, по предварительной информации, террориста зовут Сухроб Рахманович Каримов. Он родился 25 марта 1988 года.

"Судя по его социальными сетями, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", – написал он.

Геращенко отметил, что на месте захвата создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг".