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ПРОИСШЕСТВИЯ

Захватчик отделения банка в бизнес-центре "Леонардо" требует выхода в прямой эфир

Полиция опрашивает телеканалы насчет такой возможности. За ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов "112", "Наш" и ZiK.

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Захватчик отделения банка в бизнес-центре "Леонардо" требует выхода в прямой эфир / ГОРДОН

Скриншот: Українська правда / Facebook

Террорист, который угрожает взорвать отделение Universal Bank, в помещении бизнес-центра "Леонардо", требует выхода в прямой эфир, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", – сказал Геращенко.

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

По его словам, предварительно уже установлено, что захватчику 32 года.

"Кажется, мы знаем, кто это", – добавил он.

Журналист Богдан Аминов сообщил в Facebook, что полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

https://www.facebook.com/bogdan.aminov/posts/2830617200549415

За ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов "112", "Наш" и ZiK по распоряжению руководителя операции, сообщает "Страна" в текстовой трансляции события.

По информации издания, Universal Bank находится на первом этаже здания. Его окна зашторены. В заложниках у террориста находится женщина. 

Полиция проводит спецоперацию "Гром". Правоохранители начали переговоры с террористом. По данным издания "Страна", возле бизнес-центра перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия и скорая помощь. Близко к банковскому отделению никого не подпускают. Трансляцию с места событий в Facebook ведет "Украинская правда".

Теги: захват, террористы, операция, Универсал банк, БЦ Леонардо
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