Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Около 12.00 3 августа в отделение Universal Bank, которое находится в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева, зашел неизвестный мужчина. Он заявил, что у него в рюкзаке бомба. Известно, что руководитель банковского отделения находится в помещении вместе со злоумышленником. "ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию.
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