Неизвестный угрожает взорвать отделение банка в Киеве. Трансляция
В Шевченковском районе Киева злоумышленник угрожает взорвать отделение Universal Bank, который находится в помещении бизнес-центра "Леонардо". Полиция проводит спецоперацию "Гром". Правоохранители начали переговоры с террористом. По данным издания "Страна", возле бизнес-центра перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия и скорая помощь. Близко к банковскому отделению никого не подпускают. Трансляцию с места событий в YouTube ведет телеканал ZIK.
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