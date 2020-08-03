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Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Неизвестный угрожает взорвать отделение банка в Киеве. Трансляция

В Шевченковском районе Киева злоумышленник угрожает взорвать отделение Universal Bank, который находится в помещении бизнес-центра "Леонардо". Полиция проводит спецоперацию "Гром". Правоохранители начали переговоры с террористом. По данным издания "Страна", возле бизнес-центра перекрыли дорогу, приехала Нацгвардия и скорая помощь. Близко к банковскому отделению никого не подпускают. Трансляцию с места событий в YouTube ведет телеканал ZIK.

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Теги: Киев, полиция, переговоры, террористы, правоохранители, трансляция, спецоперация
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