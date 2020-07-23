"Это выдумки спецслужб". Луцкий террорист заявил, что у него не было сообщников

Максим Кривош, который 21 июля удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса, перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения заявил, что у него не было сообщников, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", – сказал Кривош.
Также он подчеркнул, что сдался и отпустил заложников самостоятельно, и никакого штурма правоохранители не организовывали.
Помимо этого, задержанный отрицает информацию о том, что проходил лечение в психбольнице.
Сегодня Луцкий городской районный суд Волынской области избирает Кривошу меру пресечения.
Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.
В тот же день полиция сообщала о задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша.