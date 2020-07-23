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"Это выдумки спецслужб". Луцкий террорист заявил, что у него не было сообщников

Максим Кривош, который 21 июля удерживал заложников в Луцке, опроверг информацию о том, что проходил лечение в психбольнице.

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Сегодня Луцкий городской районный суд Волынской области избирает Кривошу меру пресечения
Сегодня Луцкий городской районный суд Волынской области избирает Кривошу меру пресечения
Скриншот: hromadske.ua / Facebook

Максим Кривош, который 21 июля удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса, перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения заявил, что у него не было сообщников, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", – сказал Кривош.

Также он подчеркнул, что сдался и отпустил заложников самостоятельно, и никакого штурма правоохранители не организовывали.

Помимо этого, задержанный отрицает информацию о том, что проходил лечение в психбольнице.

Сегодня Луцкий городской районный суд Волынской области избирает Кривошу меру пресечения.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

В тот же день полиция сообщала о задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша.

Теги: заложники, террористы, лечение, спецслужбы, заседание, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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