"Сотрудничает со следствием". Полиция рассказала о задержании в Харькове возможного сообщника луцкого террориста

В Харькове при осмотре домовладения вероятного сообщника Максима Кривоша обнаружили оружие и боеприпасы, отметили в полиции.

Мужчина, задержанный в Харькове как вероятный сообщник захватывавшего в Луцке автобус с заложниками Максима Кривоша, сотрудничает с правоохранителями. Об этом 21 июля со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области проинформировал сайт ведомства.

"Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению... Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в ходе осмотра домовладения задержанного "изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему".

Оружие и боеприпасы будут направлены на экспертизу, отметили в полиции.

О задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша сообщил после освобождения заложников министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты".

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.