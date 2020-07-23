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Режиссер фильма "Земляне" осудил теракт в Луцке. Именно этот фильм террорист Кривош призывал посмотреть

21 июля в Луцке террорист Максим Кривош захватил заложников и призвал граждан смотреть фильм "Земляне". Режиссер фильма Шон Монсон осудил его действия и заявил, что месседж фильма "Земляне" – сострадание ко всем живым существам.

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Фильм "Земляне" рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми
Фильм "Земляне" рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми
Фото: nationearth.com

Режиссер "Землян" Шон Монсон заявил, что не одобряет любое проявление террора. Так он прокомментировал "4 каналу" инцидент в Луцке, где террорист Максим Кривош захватил заложников и призывал всех смотреть фильм "Земляне".

"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Содержание этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор", – отметил режисер.

Он выразил сочувствие всем заложникам луцкого террориста.

"Мы благодарны представителям власти, которые не допустили потери жизней. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия в отношении всех", – подчеркнул он.

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Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

"Земляне" – документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Сам Кривош, по словам соседей и знакомых, является ярым защитников животных. В своем родном городе Дубно Ровенской области он опекал бездомных собак и  неоднократно из-за этого конфликтовал с соседями.

Теги: Украина, терроризм, фильм, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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