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"Собак любил больше, чем людей". Знакомые луцкого террориста сообщили, что у него были конфликты с соседями

У луцкого террориста Максима Кривоша был конфликт с охранником местной школы города Дубно Ровенской области, так как последний травил бездомных собак, о которых заботился Кривош.

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Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек
Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек
Скриншот: Максим Плохой / YouTube

Максим Кривош, который захватил автобус с людьми в Луцке, неоднократно конфликтовал с соседями, которым не нравилась его чрезмерная забота о бродячих собаках. Об этом сами соседи луцкого террориста рассказали журналистам телеканала ZIK.

"За последние полгода, может, проявлялась такая нетерпимость к людям, потому что очень много было конфликтов – то будку сожгли, то застрелили нам собаку. Он любил животных, он мне всегда говорил, что здесь будет приют. Он для собак был готов сделать все. Он людей, может, не так любил, не был терпим к людям", – рассказала жительница города Дубно Алла.

Еще одна соседка Кривоша сообщила, что у него был конфликт с охранником местной школы, так как последний травил бездомных собак.

"Какой-то был период, когда он по пять-шесть собак за день хоронил. Он пришел один раз его (охранника) предупредил – сказал, что если будет снова такая ситуация, то он его убьет. Но тот снова отравил собак, и Максим его избил на моих глазах. Затем через несколько дней нашли того человека повешенным в доме", – рассказала одна из соседок Кривоша.

Также директор этой школы в комментарии журналистам сообщила, что Кривош угрожал и ей, так как, по его мнению, она "как-то не так относилась к животным".

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

На видео, опубликованном жителем Луцка, видно, что после освобождения заложников Кривош вышел из автобуса и около минуты и 15 секунд ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Уже после этого к автобусу подъехал БТР.

По информации Авакова, у Кривоша были сообщники в других городах. Одного из них задержали в Харькове.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Теги: Луцк, Волынская область, животные, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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