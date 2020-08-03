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ПРОИСШЕСТВИЯ

Террориста в БЦ "Леонардо" задержало спецподразделение СБУ "Альфа"

Сотрудники Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" задержали террориста, который днем 3 августа захватил помещение банка в центре Киева и угрожал взрывчаткой.

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Террориста Сухроба Каримова задержали
Террориста Сухроба Каримова задержали
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) "Альфа" штурмовали  бизнес-центр "Леонардо" в центре Киева, где 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение Universal Bank. Им удалось задержать террориста, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook. 

"Сотрудники ЦСО "А" [Центра специальных операций "Альфа"] СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении Universal Bank в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2770173156546005

Информацию о задержании террориста Каримова также подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше – суд и длительное тюремное заключение",  написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3168970933189732

До захвата Каримова съемочная группа "112 канала" попала в отделение банка. Журналисты смогли задать вопросы террористу. Мужчина спокойно продолжал курить и отвечал на вопросы.

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube

Он представился как "Святой Дух, Господь Бог".

Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около пяти лет".

"Все не так [в жизни], ребята. Украина – это свободная страна, свободное государство, как и, в принципе, все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут", – сказал он в беседе с журналистами.

Геращенко сообщил ранее, что террорист – гражданин Узбекистана. Его зовут Сухроб Рахманович Каримов. Он родился 25 марта 1988 года. 

"Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", – написал он.

Геращенко отметил, что на месте захвата был введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

Теги: СБУ, Альфа, террористы, Антон Геращенко, Универсал банк, БЦ Леонардо, Сухроб Каримов
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