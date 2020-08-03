СБУ запрещала вести прямой эфир общения с Каримовым – журналист

В группе журналистов, которые общались с гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым, захватившим отделение банка в Киеве, было двое сотрудников СБУ, рассказал корреспондент телеканала hromadske Богдан Кутепов.

Журналистам запретили вести прямой эфир общения с гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым, который сегодня захватил отделение Universal Bank в Киеве. Об этом рассказал журналист телеканала hromadske Богдан Кутепов, который попал в пул корреспондентов, отобранных для общения со злоумышленником.

"[Представитель СБУ нас проинструктировал, что] если будет бомба, то журналисты должны убежать, лечь на землю, спрятавшись за мебель… и что если будет взрыв, то журналисты рискуют жизнью и здоровьем. Все журналисты согласились принять участие... Нам раздали одинаковые бейджики “Укринформа” почему-то... В этой группе был один ненастоящий журналист и один ненастоящий оператор… Вели фейковый прямой эфир… Вести [настоящий] прямой эфир запрещали, чтобы [подозреваемый] не знал, что на самом деле происходит", – рассказал Кутепов.

Также Кутепов сообщил, что злоумышленник требовал 40 тыс. грн, однако начальник отделения Universal Bank Наталья Чучупак эту информацию опровергла.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".