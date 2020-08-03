Геращенко: Мужчина, захвативший отделение банка, состоял на учете с диагнозом "олигофрения"

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который сегодня захватил отделение Universal Bank в Киеве, ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Каримов захватил отделение банка, угрожая взрывчаткой. Выяснилось, что взрывоопасных предметов у него не было Фото: Служба безпеки України / Facebook

Взрывотехники не обнаружили взрывоопасных предметов в отделении Universal Bank в Киеве, которое сегодня, угрожая бомбой, захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Взрывоопасных предметов выявлено не было. Теперь [подозреваемого] ждет суд и много лет за решеткой", – написал он.

Геращенко добавил, что по информации властей Узбекистана, задержанный с 1998 года состоял "на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".

"В Украине он до сегодняшнего дня вел спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", – добавил замминистра.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.