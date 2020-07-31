Полозов: До следующего марта владельцы участков в Крыму, которые попали в приграничную зону, должны каким-то образом от них избавиться

Число жертв оккупации Крыма, в том числе людей, потерявших имущество, будет только расти. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Я не исключаю, что число людей, потерявших дома и землю, может в ближайшее время увеличиться. В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин издал указ о признании части районов Крыма, включая всю прибрежную полосу и северные районы полуострова, приграничными территориями. В соответствии с законодательством РФ, там земельными участками не могут владеть иностранные граждане", – пояснил собеседник.

Полозов сообщил, что такое имущество украинцев будет продаваться с аукционов.

"По некоторым данным, таких участков насчитывается не менее 11 тысяч. В течение года, до следующего марта, владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться – подарить или продать. В ином случае имущество будут выкупать якобы по рыночной цене, а потом продавать с аукциона. Но, скорее всего, это будет некая форма экспроприации. Поэтому число жертв оккупации, в том числе людей, потерявших имущество, будет только расти", – пояснил адвокат.

По его мнению, даже если международный суд признает жертвами оккупации людей, потерявших дома и землю в Крыму, он не сможет обязать Россию компенсировать потери.

"Международный уголовный суд – это не Европейский суд по правам человека. Какой-то прямой компенсации, даже в случае признания жертвами, люди не получат. На данный момент каких-либо эффективных средств защиты практически нет. Можно обратиться в ЕСПЧ, через какое-то количество лет получить от российских властей компенсацию, в случае если суд установит нарушение конвенции и укажет российским властям на необходимость выплаты. Но опять-таки, сопоставимо ли это с ценностью потерянного имущества? Имущество теряют ведь не только физлица. Многие компании потеряли значительные активы на территории Крыма, которая временно оккупирована. На быстрое решение этой проблемы я бы не рассчитывал. Это вопрос не только правовой. Он в некотором смысле политический. Пока существует кремлевская власть в нынешнем виде, в текущей конфигурации, я думаю, рассчитывать на скорое возмещение причиненных убытков вряд ли приходится", – резюмировал Полозов.

30 июля пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым сообщила, что в Международный уголовный суд поступила информация о 3952 жертвах нарушения права собственности в Крыму. Речь идет о 250 лицах, чью недвижимость снесли, и 3702 жертвах, у кого оккупационные власти изъяли земельные участки. Заместитель прокурора АРК Виталий Секретарь подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.