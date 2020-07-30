Прокуратура АРК передала в международный суд около 4 тыс. дел о нарушении прав собственности

Прокуратура Автономной Республики Крым установила 250 человек, чью недвижимость снесли на аннексированном Россией полуострове. У 3702 человек оккупационные власти изъяли земельные участки общей площадью 355 га.

В Международный уголовный суд поступила информация о 3952 жертвах нарушения права собственности в Крыму. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Идентифицировано 250 жертв, у которых снесли недвижимую собственность. У 3702 человек оккупационные власти изъяли земельные участки общей площадью как минимум 355 гектаров, сказано в сообщении.

Основными аргументами оккупантов при обращении пострадавших в суд были: незаконность передачи земельных участков в собственность; отсутствие оригиналов документов в архивах на полуострове; отнесение земель к местам особого режима (после 2014 года), незаконность разрешений на строительство, выданных украинскими органами.

"В большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права, которое говорит о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другого, к тому же государства-оккупанта. Даже аргумент об отсутствии документов в архивах, по сути, абсурдный, ведь за их сохранность отвечают государственные органы. А если учесть, что все архивы были захвачены властями РФ, то вполне вероятно, что документы потерялись или были уничтожены во время активной фазы оккупации", – сказал юрист регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

Согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается, отметил заместитель прокурора АРК Виталий Секретарь.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.