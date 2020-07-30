"Страусиное поведение". МИД Украины прокомментировал возвращение ноты протеста Россией

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не удивлены поведением российских дипломатов, которые вернули без рассмотрения ноту протеста из-за проведения "парада" в оккупированном Севастополе.

Отсутствие реакции МИД России на ноту протеста из-за проведения "парада" в оккупированном РФ Крыму в Министерстве иностранных дел Украины назвали "страусиным поведением российской дипломатии". Об этом сообщил 29 июля "Укринформ".

"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украине в связи с проведением 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого военно-морского парада с предложением "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России", – отметили в МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что поведение РФ не мешает фиксировать правонарушения с целью их включения в текущие и будущие дела в связи с продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 26 июля.

В МИД Украины подчеркнули, что подобные действия являются нарушением со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

29 июля Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста из-за "парада" в оккупированном Севастополе. Об этом 29 июля журналистам заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.