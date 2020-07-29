В МИД России утверждают, что РФ вправе организовывать "на своей территории" любые "парады".

Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста из-за "парада" в оккупированном Севастополе. Об этом 29 июля журналистам заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

В российском ведомстве утверждают, что РФ вправе организовывать "на своей территории" парады, празднования и другие мероприятия по собственному усмотрению, не согласовывая это с иностранными государствами.

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 26 июля.

В МИД Украины подчеркнули, что подобные действия являются нарушением со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.