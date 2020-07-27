Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за "парада" в оккупированном Севастополе

Министерство иностранных дел Украины осудило милитаризацию аннексированного Крыма Российской Федерацией.

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба МИД.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что подобные действия являются нарушением со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.