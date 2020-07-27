В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

На похороны сына крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова Мусы, которого вчера нашли погибшим в выгребной яме, пришли сотни человек.

Ребенка похоронили на кладбище в поселке Строгановка Фото: Крымская солидарность / Facebook

Сегодня в аннексированному Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова, который утонул в выгребной яме во дворе собственного дома. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Ребенка похоронили на кладбище в поселке (Васиет) Строгановка, где жил Муса.

Сегодня утром тело ребенка привезли в дом семьи Сулеймановых. На прощание с ним пришли сотни людей.

Издание пишет, что дуа (молебен) по погибшему также пройдет в Киеве.

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района пропал Муса. Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек, в том числе сотрудники российской полиции и МЧС. Семья не исключала версии о похищении.

"Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу", – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Погибший мальчик – сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова. Крымского татарина задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

26 июля в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об освобождении Руслана Сулейманова.

В тот же день тело Мусы нашли в выгребной яме. Причина гибели ребенка – утопление.