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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму найден мертвым трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова – сына арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова – найдено в сливной яме рядом с домом, сообщила журналистка Лилия Буджурова.

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Ребенок пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма
Ребенок пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова – сына арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова – найдено в сливной яме рядом с домом. Об этом сообщила журналистка Лилия Буджурова на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/3049341888521368

Журналистка сообщала, что к дому, где жил Муса, ранее приехала машина, чтобы выкачать сливную яму.

"У дома, где пропал мальчик, что-то происходит. Туда приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой", – отмечала Буджурова.

Информацию о смерти ребенка подтвердили оккупационные власти Крыма. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов сообщил о том, что поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", – сообщил он.

Обстоятельства смерти не собщаються. 

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса. Поисками мальчика занимались сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди. Семья не исключала версии о похищении.

"Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу", – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. 

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Теги: Крым, смерть, крымские татары, МЧС, журналисты, спецслужбы, Руслан Сулейманов
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