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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

Муса, трехлетний сын арестованного в оккупированном Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова, пропал после того, как играл в песочнице, сообщает "Крымская солидарность".

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Мальчика зовут Муса
Мальчика зовут Муса
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса Сулейманов, сын арестованного фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Руслана Сулейманова.

Об этом вечером 24 июля проинформировало Facebook-сообщество правозащитников "Крымская солидарность".

"Пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса Сулейманов. Ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлыкъ, 8. В последний раз его видели сегодня в начале 18.00. Жители Крыма, нам необходима ваша помощь в поиске малыша! Ребенок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлепанцы", – говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что поисками мальчика занимаются сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди, которые "собираются и формируют небольшие мобильные группы".

"22.00. На место приехал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", – волонтерское некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей", – рассказали в "Крымской солидарности".

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1185266541840800

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Теги: Крым, правозащитники, крымские татары, журналисты, мальчик, ребенок, Руслан Сулейманов, пропавшие без вести
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