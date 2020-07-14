У арестованного в Крыму гражданского журналиста Сулейманова обнаружили порок сердца – адвокат

У арестованного фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружили порок сердца. Об этом QirimInfo сообщила 14 июля адвокат Лиля Гемеджи, которая встретилась с политзаключенным днем ранее.
По ее словам, проблемы со здоровьем Сулейманова обнаружили в ходе медицинского обследования в психиатрической больнице Симферополя, куда крымского татарина доставили для проведения принудительной судебной экспертизы.
"Со слов моего подзащитного, у него были замечены диффузные изменения в сердце и обнаружена блокада правого пучка Гиса. Как он мне объяснил, это одна из разновидностей порока сердца. Раньше такой болезни у него не диагностировали", – сказала Гемеджи.
Адвокат отметила, что Сулейманов будет в больнице еще приблизительно неделю. Он продолжает проходить психиатрическое тестирование.
"У него было общение с психологом, его заставили пройти тесты. Были вопросы такого характера как, например, "что общего у карандаша и ботинка?". Он сказал мне, что вспомнил правильный ответ на этот вопрос из психологии, которую преподавали ему в университете. Шизофреник должен ответить, что оба этих предмета оставляют след, нормальный человек этого не скажет", – объяснила юрист.
В стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе Сулейманова поместили в июне.
QirimInfo отмечает, что российский правозащитный центр "Мемориал" признал Руслана Сулейманова политическим заключенным.
27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.
Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.
Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.
28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.