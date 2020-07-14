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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У арестованного в Крыму гражданского журналиста Сулейманова обнаружили порок сердца – адвокат

По словам адвоката Лили Гемеджи, одну из разновидностей порока сердца у находящегося в психиатрической больнице гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружили в ходе обследования.

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Сулейманов фигурирует в одном из дел, связанных с "Хизб ут-Тахрир"
Сулейманов фигурирует в одном из дел, связанных с "Хизб ут-Тахрир"
Фото: Крымская солидарность / Facebook

У арестованного фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружили порок сердца. Об этом QirimInfo сообщила 14 июля адвокат Лиля Гемеджи, которая встретилась с политзаключенным днем ранее.

По ее словам, проблемы со здоровьем Сулейманова обнаружили в ходе медицинского обследования в психиатрической больнице Симферополя, куда крымского татарина доставили для проведения принудительной судебной экспертизы.

"Со слов моего подзащитного, у него были замечены диффузные изменения в сердце и обнаружена блокада правого пучка Гиса. Как он мне объяснил, это одна из разновидностей порока сердца. Раньше такой болезни у него не диагностировали", – сказала Гемеджи.

Адвокат отметила, что Сулейманов будет в больнице еще приблизительно неделю. Он продолжает проходить психиатрическое тестирование.

"У него было общение с психологом, его заставили пройти тесты. Были вопросы такого характера как, например, "что общего у карандаша и ботинка?". Он сказал мне, что вспомнил правильный ответ на этот вопрос из психологии, которую преподавали ему в университете. Шизофреник должен ответить, что оба этих предмета оставляют след, нормальный человек этого не скажет", – объяснила юрист.

В стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе Сулейманова поместили в июне.

QirimInfo отмечает, что российский правозащитный центр "Мемориал" признал Руслана Сулейманова политическим заключенным.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Теги: медицина, больница, экспертиза, политзаключенные, болезнь, Хизб ут-Тахрир, Лиля Гемеджи, Руслан Сулейманов
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