В рамках нового дела "Хизб ут-Тахрир" в Крыму арестовали шестерых крымских татар

7 июля российские силовики задержали по подозрению в экстремизме семерых жителей оккупированного Крыма. Подконтрольный оккупантам "суд" избрал для шести человек меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Киевский суд Симферополя" сегодня отправил под арест еще двух крымских татар Фото: Крымская солидарность / Facebook

Подконтрольный России "Киевский районный суд" Симферополя 9 июля принял решение об аресте до 9 сентября двух фигурантов нового "дела Хизб ут-Тахрир" Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова. Об этом сообщило в Facebook общественное движение "Крымская солидарность".

Число арестованных, таким образом, выросло до шести.

8 июля тот же "суд" арестовал до 2 сентября Исмета Ибрагимова, Зекирью Муратова, Эмиля Зиядинова и Вадима Бектемирова, информировали правозащитники.

7 июля Александра Сизикова, у которого первая группа инвалидности, отправили под домашний арест. Его обвиняют в организации ячейки движения "Хизб ут-Тахрир", которое признано в РФ террористическим, а в Украине и большинстве стран мира действует свободно.

Утром 7 июля в домах крымских татар в разных районах Крыма начались обыски, после которых российские силовики задержали семерых человек. Восьмого, Дилявера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, в его домовладении не было. Спецслужбы РФ продолжают его искать.

Оккупанты заявили, что задержали "трех главарей и четырех рядовых активных участников" организации.

После обысков в домах крымских татар Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило проведение обысков и заявило, что действия российских силовиков являются продолжением политики РФ по созданию атмосферы страха на полуострове.

По информации МИД Украины, после сегодняшних задержаний в целом уже 68 крымских татар находятся под стражей по ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.