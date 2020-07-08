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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Одного из задержанных в Крыму крымских татар "суд" отправил под домашний арест

Инвалида первой группы Александра Сизикова, которого "Киевский райсуд Симферополя" отправил под домашний арест, российские следователи считают организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Решение принял "Киевский райсуд Симферополя"
Решение принял "Киевский райсуд Симферополя"
Фото: Крымская солидарность / Facebook

7 июля "Киевский райсуд Симферополя" в оккупированном Крыму избрал меру пресечения для первого из семи крымских татар, задержанных накануне по очередному делу, связанному с "Хизб ут-Тахрир", – Александру Сизикову. Об этом проекту "Ґрати" сообщила адвокат Сафие Шабанова.

Инвалида первой группы Сизикова отправили под домашний арест. Его обвиняют в организации ячейки мусульманского движения "Хизб ут-Тахрир", которое признано в РФ террористическим, а в Украине и большинстве европейских стран свободно действует.

Шабанова рассказала, что суд проводил заседание в закрытом режиме, из-за инвалидности Сизикова защита просила любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"По версии следствия, Сизиков создал ячейку "Хизб ут-Тахрир", в которую, кроме него, входили Алим Суфьянов и Сейран Хайретдинов... Следствие на основании прослушек встреч мусульман в 2015 году утверждает, что подозреваемые проводили халакаты – религиозные занятия ячейки", – описали ситуацию "Ґрати".

Другим задержанным меру пресечения намерены избрать 8 июля.

Рано утром 7 июля в домах крымских татар в разных районах Крыма начались обыски, после которых российские силовики задержали Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Суфьянова, Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Зекирья Муратова.

"Крымская солидарность" отмечала, что у Сизикова, задержанного в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, первая группа инвалидности. По словам юриста Эльвина Семедляева, в 2009 году Сизиков полностью лишился зрения, он не может передвигаться самостоятельно. 

Оккупационные власти Крыма вменяют задержанным участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ признана террористической, а в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена. Оккупанты заявили, что задержали "трех главарей и четырех рядовых активных участников" организации.

После обысков в домах крымских татар Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило проведение обысков и заявило, что действия российских силовиков являются продолжением политики РФ по созданию атмосферы страха на полуострове.

По информации МИД Украины, после сегодняшних задержаний в целом уже 68 крымских татар находятся под стражей по ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, Симферополь, аннексия, следствие, инвалидность, задержание, Хизб ут-Тахрир, обыски, домашний арест, суд
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