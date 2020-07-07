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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Количество задержанных в Крыму крымских татар увеличилось до семи. Среди них – мужчина с первой группой инвалидности

Российские силовики задержали 7 июля в разных районах Крыма семерых крымских татар, среди задержанных – Александр Сизиков, у которого первая группа инвалидности. По словам юриста Эльвина Семедляева, в 2009 году Сизиков полностью лишился зрения, он не может передвигаться самостоятельно.

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Сизикова задержали в Бахчисарайском районе
Сизикова задержали в Бахчисарайском районе
Фото: crimean-solidarity.org

Количество задержанных в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар увеличилось до семи, сообщило общественное движение "Крымская солидарность".  

В Алуште был задержан Зекирья Муратов.

Супруга Муратова Нина Малик рассказала активистам "Крымской солидарности", что российские силовики пришли к ним домой около трех ночи.

"Все перерыли, нашли какую-то книгу. Но Зекирья сказал, что это книга не его", – сообщила женщина.  

По словам Малик, несколько месяцев назад к ее супругу приходил какой-то человек из Симферополя (предположительно из правоохранительных органов) и предлагал сотрудничество, но Муратов отказался. 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/744960626251194/

Массовые обыски в домах крымских татар в разных районах Крыма начались рано утром 7 июля. По данным движения "Крымская солидарность", на месте проведения следственных действий были сотрудники центра по противодействию экстремизму (центр "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

Сразу после обысков российские правоохранители задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Обыск также проходил у Дилявера Меметова, но самого Меметова дома не было. Задержанных, по информации активистов, доставили в управление ФСБ в Симферополе.

"Крымская солидарность" отметила, что у Сизикова, задержанного в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, первая группа инвалидности. По словам юриста Эльвина Семедляева, в 2009 году Сизиков полностью лишился зрения, он не может передвигаться самостоятельно. 

"Крыминформ" со ссылкой на информацию ФСБ РФ сообщил, что задержанным вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в РФ она признана террористической; в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена). Оккупанты заявили, что задержали "трех главарей и четырех рядовых активных участников" организации.

После обысков в домах крымских татар Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило проведение обысков и заявило, что действия российских силовиков являются продолжением политики РФ по созданию атмосферы страха на полуострове.

По информации МИД Украины, после сегодняшних задержаний в целом уже 68 крымских татар находятся под стражей по ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар). 

Теги: Крым, полиция, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, обыски, Крымская солидарность
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