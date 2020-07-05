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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Покинувший Крым экс-диссидент Софяник заявил, что с полуострова не выпускают его жену

Покинувший оккупированный Крым пловец-марафонец, экс-диссидент Олег Софяник опасается, что российские силовики арестуют его жену, которую не выпускают с полуострова.

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Софяник покинул Крым в начале июня
Софяник покинул Крым в начале июня
Фото: krymr.com

Севастопольский пловец-марафонец, бывший советский диссидент Олег Софяник, который в начале июня покинул оккупированный Крым, не может забрать с полуострова свою жену. Об этом он сообщил 5 июля изданию "Крым.Реалии".

"В воскресенье она попыталась опять выехать из Крыма, это было час назад на КПП "Чонгар". С двумя детьми… Они попытались выехать с чемоданами. Ее опять отвели там в комнату, стали допрашивать: "Почему выезжаете? Где ваш супруг? Участвовали ли вы в референдуме?" Опять-таки их вопросы – политические. И потом ей отказали из-за отсутствия украинских документов", – сказал Софяник.

По его словам, украинский паспорт жена потеряла в 2014–2015 году, однако оккупационные власти несколько дней назад заявляли, что для выезда из Крыма можно использовать только российские документы.

"Говорят, из соображений государственной безопасности – все, отправили ее обратно. Такой железный занавес, такая тактика разделения семей. Как в советское время", – отметил экс-диссидент.

Софяник считает, что его жену российские силовики могут задержать "буквально на следующей неделе".

"Супруга попыталась в очередной раз выехать, потому что надо было уже спешить. Потому что это ложное сфальсифицированное дело раскручивается против нее и буквально в четверг был полиграф, на который она по глупости согласилась. На него нельзя было соглашаться, потому что полиграфист, который детектор лжи проводит, он по российским законам является свидетелем. И он может подтасовать. Очень много людей сели в России просто потому, что полиграфист давал такие сведения, что человек считался участником преступления", – объяснил пловец-марафонец.

Олег Софяник – рекордсмен Книги рекордов Украины. В 2014 году он совершил шестидневный заплыв через Юкатанский пролив, преодолев более двухсот километров вплавь. А в декабре 2012 года Софяник переплыл Босфорский пролив. Кроме того, 3 км он преодолел со связанными руками – по-грузински.

14 ноября 2019 года, после оккупации Крыма, российские силовики задерживали Софяника на административной границе между полуостровом и Херсонской областью, пишет "Крым.Реалии". Тогда Софяник заявил, что таким образом российские силовики намекают на то, чтобы он покинул полуостров".

11 февраля 2020 года Софяник сообщил изданию "Крым.Реалии", что ему угрожали пожизненным заключением в психиатрической больнице в Крыму. Он рассказал, что в советское время находился в психбольнице за листовки, за попытку побега из СССР и отказ от советского гражданства.

В апреле ФСБ России не позволила Софянику покинуть Крым и выехать на территорию материковой Украины, сообщает "Укринформ".

"Крым.Реалии" пишут, что Софяник обратился с заявлением о выходе из российского гражданства.

Теги: Крым, арест, оккупация, полиграф, Олег Софяник
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