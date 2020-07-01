КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Short News

Задержан бывший депутат Верховной Рады Крыма, осужденный за госизмену – прокуратура

Бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, задержан и помещен в Киевский следственный изолятор.

Об этом сообщается в Telegram прокуратуры АР Крым. "При содействии прокуратуры автономии задержан экс-депутат ВР Крыма, приговоренного к 12 годам лишения свободы за совершение госизмены. На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до этого момента безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в Киевский СИЗО", – сказано в сообщении.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".