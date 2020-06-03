Пловец-марафонец Софяник, который просил Зеленского помочь ему выбраться из Крыма, покинул полуостров

Севастопольский пловец, экс-диссидент Олег Софяник находится на материковой территории Украины, сообщил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. В феврале Софяник обращался к главе государства Владимиру Зеленского с просьбой помочь выехать с оккупированного полуострова.

Севастопольский пловец-марафонец, бывший советский диссидент Олег Софяник покинул оккупированный Крым. Об этом 2 июня в Facebook сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Гражданин Украины Олег Софяник находится на подконтрольной правительству Украины территории", – написал он.

Как бывший диссидент покинул Крым, Кориневич не уточнил.

Олег Софяник – рекордсмен Книги рекордов Украины. В 2014 году он совершил шестидневный заплыв через Юкатанский пролив, преодолев более двухсот километров вплавь. А в декабре 2012 года Софяник переплыл Босфорский пролив. Кроме того, 3 км он преодолел со связанными руками – по-грузински.

14 ноября 2019 года, после оккупации Крыма, российские силовики задерживали Софяника на административной границе между полуостровом и Херсонской областью, пишет "Крым.Реалии". Тогда Софяник заявил, что таким образом российские силовики намекают на то, чтобы он покинул полуостров".

11 февраля 2020 года Софяник сообщил изданию "Крым.Реалии", что ему угрожали пожизненным заключением в психиатрической больнице в Крыму. Он рассказал, что в советское время находился в психбольнице за листовки, за попытку побега из СССР и отказ от советского гражданства.

12 февраля Софяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма. "Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны", – рассказал Софяник.

В апреле ФСБ России не позволило Софянику покинуть Крым и выехать на территорию материковой Украины, сообщает "Укринформ".

"Крым.Реалии" пишут, что Софяник обратился с заявлением о выходе из российского гражданства, чтобы покинуть Крым.