ЕС не признает действие российских законов в оккупированном Крыму

Европейский союз считает последние задержания крымских татар на территории оккупированного Россией Крыма политически мотивированными и незаконными с точки зрения международного права.

Европейский союз в связи с задержаниями крымских татар на территории оккупированного Крыма 7 июля потребовал от России прекратить давление на крымскотатарское сообщество. Заявление Европейской службы внешних связей было опубликовано 8 июля.

"Европейский союз считает задержание крымских татар политически мотивированным и, поскольку их задержали в соответствии с российским законодательством российскими "властями" на территории Украины, – незаконным с точки зрения международного права. ЕС не признает действие российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут немедленно освобождены", – подчеркивается в заявлении.

ЕС ожидает, что "Россия прекратит давление на крымскотатарское сообщество" и гарантирует международные стандарты в области прав человека на полуострове.

"Евросоюз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – добавили в службе внешних связей.

Массовые обыски в домах крымских татарах в разных районах Крыма начались около 4.00 7 июля. По данным движения "Крымская солидарность", на месте проведения следственных действий были сотрудники центра по противодействию экстремизму (центра "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

После обысков российские правоохранители задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Обыск также проходил у Дилявера Меметова, но самого Меметова дома не было. Шестерых задержанных, по информации "Крымской солидарности", доставили в управление ФСБ в Симферополе.

"Крыминформ" со ссылкой на информацию ФСБ РФ сообщил, что задержанным вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в РФ она признана террористической; в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.