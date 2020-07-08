ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия не восстанавливает Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове – Наев

Инфраструктура Северо-Крымского канала в аннексированном Крыму используется частично: по нему в северные районы и в Керчь подается вода из артезианских скважин. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наев утверждает, что в ВСУ знают, как оккупанты используют инфраструктуру Северо-Крымского канала
Наев утверждает, что в ВСУ знают, как оккупанты используют инфраструктуру Северо-Крымского канала
Фото: mil.gov.ua

Россияне не ведут работ по восстановлению инфраструктуры Северо-Крымского канала в районе границы оккупированного Крыма и Херсонской области. Об этом агентству "Укринформ" сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Со стороны Автономной Республики Крым, и это есть в открытых источниках информации, они используют частично инфраструктуру Северо-Крымского канала. То есть они делают забуривание, получают воду из артезианских скважин и по нашему каналу доставляют эту воду в Керчь, а также в северные районы полуострова. Что касается непосредственно части Северо-Крымского канала от административной границы Херсонской области и Крыма, таких работ в настоящее время не отмечено", – сказал командующий.

Он заверил, что ВСУ "полностью владеют этой информацией, в деталях".

Читайте также на сайте "ГОРДОН": "Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил в интервью "Думской", которое было опубликовано 5 июля, что не исключает попытку российских войск вторгнуться на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал". Наев утверждал, что Неижпапа преувеличивает и что угрозы вторжения сейчас нет.

Северо-Крымский канал был построен в 60-х годах для обеспечения днепровской водой засушливых территорий Херсонской области и Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские "власти" заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты издания "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности.

5 февраля 2020 года представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Россия, Крым, Керчь, вода, Северо-Крымский канал, Сергей Наев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS