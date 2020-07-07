"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину

Генерал-лейтенант Бен Ходжес: Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи Фото: Sergey Dolzhenko / EPA

Что произошло

В сентябре 2020 года Россия вновь может вторгнуться в Украину, в частности в Херсонскую область. Такое предположение в интервью украинскому телеканалу "Дом" высказал американский генерал-лейтенант в отставке, командующий сухопутными силами США в Европе с 2014-го по 2017-й, руководитель кафедры стратегических исследований в вашингтонском Центре анализа европейской политики Бен Ходжес.

По словам офицера, вторжение может готовиться под видом масштабных военных учений "Кавказ-2020", которые Кремль планирует провести в начале осени этого года в Южном военном округе.

"Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Силы РФ собираются провести учения "Кавказ-2020", поэтому в Южном военном округе рядом с Черным морем и Украиной будет большое количество войск и военного потенциала. И при этом мы слышим все больше и больше разговоров о нехватке воды в Крыму", – сказал Ходжес.

Одной из причин возможного вторжения, по мнению генерала, является попытка официальной Москвы решить проблему с поставкой воды в Крым.

"У них значительная засуха из-за погоды, и потому Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. То, что там проблема с водой, – это проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии. Я надеюсь, что ошибаюсь, но учитывая типичное поведение России в прошлом, у меня есть виденье, что во время учений "Кавказ" они заявят о тяжелой гуманитарной ситуации в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора", – предположил Ходжес.

Справка "ГОРДОН". Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, войска и силы которого расположены в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечне, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в аннексированном Россией Крыму и городе Севастополь. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Кроме того, за пределами РФ располагаются три военные базы округа: в оккупированной Южной Осетии, Абхазии и Армении. Военные учения "Кавказ" проходили уже дважды – в 2012-м и в 2016 году. В последний раз в них участвовали примерно 12,5 тыс. военнослужащих. "Кавказ-2020" должны пройти в сентябре, точную дату проведения минобороны РФ пока не объявляло. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Причины возможного вторжения

Позже уже в развернутом интервью изданию Lb.ua Ходжес озвучил свои версии о мотивах возможного нового вторжения России в Украину, несмотря на действующие западные санкции за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе. По предположению генерала, таких мотивов у руководства РФ может быть как минимум три:

1. Острая нехватка воды в Крыму. Генерал Ходжес считает, что основной целью России при возможном захвате Херсонской области будет дамба в Новой Каховке, что "позволит воде вернуться в Крым". По его мнению, такое поведение типично для Москвы.

До аннексии Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей территории в пресной воде. Весной 2014 года после аннексии Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности.

По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.

Пересохший Северо-Крымский канал, по которому с 2014 года вода в Крым с материковой Украины не поступает. Фото: Depositphotos.com

2. Захват и контроль части Черноморского региона "от Одессы до Керчи".

"Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря", – сказал Ходжес.

По словам генерал-лейтенанта, в случае захвата украинская часть черноморского побережья "станет отличной стартовой платформой для более активных действий РФ в Сирии, в Восточном Средиземноморье, в Ливии. А это уже позволит россиянам добиться доминирования в регионе".

Карта Черноморского региона. Фото: Wikipedia

3. Дестабилизация Украины и остальной Европы изнутри. По словам генерала, в первом случае Кремль использует украинских олигархов, "капитал которых связан с российскими компаниями". В случае же с Европой, подчеркивает Ходжес, Россия воспользуется войной в Ливии, чтобы наводнить страны ЕС очередной волной беженцев.

"Сейчас внимание Кремля сконцентрировано на Черном море и восточном Средиземноморье, на Ливии и на Сирии. Все это – один театр боевых действий. Все это взаимосвязано. То, что россияне сейчас делают в Ливии, стало возможным благодаря их акциям в Сирии, благодаря наличию военно-морской и авиабазы. А этого бы всего не было без наличия исходной точки в Черном море [речь о Крыме]", – убежден Ходжес.

В интервью генерал-лейтенант недвусмысленно дал понять, что США и Западная Европа не отреагируют на очередную агрессию Кремля против Украины должным образом, поскольку будут заняты собственными внутриполитическими проблемами.

"Европа и Соединенные Штаты отвлечены, им попросту не до вас [Украины]. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе", – подчеркнул генерал Ходжес.

Бен Ходжес: "Европа и Соединенные Штаты отвлечены, им попросту не до вас". Фото: Bogdan Cristel / ЕРА

Реакция на слова генерала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной глупостью" предположения, что Россия может начать военное наступление против Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", – передает слова Пескова "Крым.Реалии".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" заверил, что на заседаниях СНБО вопрос поставки воды в аннексированный Крым не обсуждался.

"Восстановление водоснабжения возможно только после восстановления Украины в пределах международно признанных границ. […] У нас в Совете нацбезопасности работает отдельная группа, которая занимается стратегией деоккупации Крыма. Но надо понимать, что это не такой простой вопрос, который можно решать, знаете, так – раз, и он решен", – сказал Данилов.

Украинский Генштаб опасения Бена Ходжиса не подтверждает. В комментарии "РБК-Украина" командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечающий в том числе за крымское направление, заявил, что у украинских военных нет данных о подготовке атаки россиян с юга.

"Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – заявил Наев.

Тем не менее командующий подчеркнул, что боевая служба переведена в усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", – подчеркнул Наев.

В интервью одесскому изданию "Думская" новоназначенный командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что не исключает варианта, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим […] Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", – отметил командующий ВМС.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба убежден, что необходимо быть готовыми к любым действиям со стороны России из-за дефицита воды в аннексированном Крыму. Об этом дипломат рассказал "Крым.Реалии".

"Опыт 2014 года учит нас, что может быть все, что угодно. Что касается именно вооруженного способа, то это не задача МИД – моделировать подобные ситуации. Это задача наших военных – укреплять оборону украинского государства и обеспечивать ее. Ну, и мы соответственно, играем здесь вспомогательную политическую функцию. Но я всегда к отношениям с Россией подхожу с очень простой позиции: нужно быть готовым к любому сценарию", – резюмировал Кулеба.