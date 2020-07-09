ГОРДОН
 
 
МИР

Минюст США оштрафовал Amazon за продажу товаров жителям оккупированного Крыма

С 2011-го по 2018 год американский интернет-ритейлер Amazon в нарушение санкций продавал товары жителям Ирана, Сирии и оккупированного Россией Крыма.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Amazon согласился выплатить штраф за нарушение режима санкций
Amazon согласился выплатить штраф за нарушение режима санкций
Фото: EPA

Управление по контролю над иностранными активами минюста США (OFAC) оштрафовало интернет-ритейлера Amazon на $134,5 тыс. за нарушение санкционных режимов, которые были введены против Ирана, Сирии и оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении OFAC.

По данным ведомства, в течение 2011–2018 годов Amazon также продавал услуги и товары людям, против которых действуют персональные санкции. Общая сумма транзакций, проведенных в нарушение санкций, составила $269 тыс. 

OFAC отмечает, что Amazon грозил штраф в $1,04 млн, однако управление посчитало нарушения не очень значительными и приняло во внимание, что компания сообщила о выявленных нарушениях самостоятельно.

В Amazon заявили, что причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы, которая проверяет, находится ли тот или иной клиент под санкциями.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2014 года тогдашний президент США Барак Обама ввел санкции против России, запретив американским компаниям вести бизнес или инвестировать в Крым. В феврале 2020-го нынешний глава Белого дома Дональд Трамп продлил их действие еще на год.

Теги: Россия, США, Крым, Иран, Сирия, санкции, аннексия, Amazon
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" Ульянова дала советы участницам следующего сезона шоу
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" Ульянова дала советы участницам следующего сезона шоу
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
  "Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео
  "Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео
"Будущая первая леди США". В Instagram обсудили Кардашян с красными волосами
"Будущая первая леди США". В Instagram обсудили Кардашян с красными волосами
"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте
"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте
  "Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне". Morgenshtern и Элджей выпустили клип на трек Cadillac об отдыхе россиян. Видео
  "Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне". Morgenshtern и Элджей выпустили клип на трек Cadillac об отдыхе россиян. Видео
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике
"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике
Стоун показала новую стрижку
Стоун показала новую стрижку
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
  "Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni
  "Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni
"И как? Ему понравилось?". Экс-жена Павлика показала архивное фото в купальнике
"И как? Ему понравилось?". Экс-жена Павлика показала архивное фото в купальнике
Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: Я пока не могу без кислорода. Ночью плазму переливали
Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: Я пока не могу без кислорода. Ночью плазму переливали
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS