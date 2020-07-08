Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция открыла еще одно уголовное производство

Оккупационные "правоохранители" провели не менее 11 обысков в домовладениях крымских татар и незаконно задержали семь граждан Украины, заявила пресс-секретарь прокуратуры в Автономной Республике Крым и Севастополе Екатерина Диденко.

Прокуратура Крыма открыла второе уголовное производство из-за 11 обысков в домах крымских татар и задержания семи человек на оккупированном полуострове. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Автономной Республике Крым и Севастополе Екатерина Диденко на своей странице в Facebook.

"Продолжая политику преследования, репрессий и притеснений, вчера оккупационные "правоохранители" провели не менее 11 обысков в домовладениях крымских татар и незаконно задержали семь граждан Украины. Кроме ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует такие действия "силовиков" по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы)", – заявила Диденко.

Массовые обыски в домах крымских татарах в разных районах Крыма начались около 4.00 7 июля. По данным движения "Крымская солидарность", на месте проведения следственных действий были сотрудники центра по противодействию экстремизму (центра "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

После обысков российские правоохранители задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Обыск также проходил у Дилявера Меметова, но самого Меметова дома не было. Шестерых задержанных, по информации "Крымской солидарности", доставили в управление ФСБ в Симферополе.

"Крыминформ" со ссылкой на информацию ФСБ РФ сообщил, что задержанным вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в РФ она признана террористической; в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.