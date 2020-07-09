Мэр Сеула пропал без вести. Он оставил дочери голосовое сообщение, "похожее на завещание"

Мэр южнокорейской столицы Пак Вонсун в четверг не явился на работу, его телефон отключен. Полиция разыскивает его в районе Сонбук, где последний раз был зафиксирован сигнал его смартфона.

Полиция ведет поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вонсуна, объявленного пропавшим без вести. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Об исчезновении чиновника в полицию заявила его дочь. По ее словам, он ушел из дома сегодня утром, оставив голосовое сообщение, которое "звучит, как завещание". В настоящее время его телефон выключен.

В мэрии заявили, что Пак Вонсун сегодня не пришел на работу, все сегодняшние встречи с его участием, в том числе с представителем администрации президента, были отменены, пишет Associated Press.

К поискам мэра в районе Сонбук, где последний раз был зафиксирован сигнал его смартфона, привлечены около 150 сотрудников полиции, кинологи и беспилотники.

64-летний Пак Вонсун – известный юрист, общественный активист. Должность мэра южнокорейской столицы он занимает с 2011 года.