Поиски трехлетнего сына арестованного гражданского журналиста Сулейманова продолжаются. Родственники не исключают вероятности похищения

На полученных видеозаписях нет зацепок об обстоятельствах исчезновения трехлетнего Мусы – сына арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова.

Старшая сестра пропавшего трехлетнего Мусы – сына арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова, которая последней видела ребенка, сообщила, что семья не исключает версии о похищении. Об этом 25 июля Общественному радио рассказала правозащитница Лутфие Зудиева.

"Сейчас это нельзя исключить категорически. Есть определенные обстоятельства, которые позволяют и правозащитникам, и правоохранительным органам расследовать эту версию", – заявила Зудиева.

Она сообщила, что на полученных видеозаписях нет зацепок об обстоятельствах исчезновения ребенка.

"Если бы он шел куда-то или перемещался самостоятельно по территории поселка, это было бы зафиксировано на какой-то видеозаписи. Но, к сожалению, нигде это не подтверждается, что дает повод думать, что ребенка вывезли на каком-то авто. Эта версия рассматривается как одна из возможных", – добавила правозащитница.

По информации правозащитников "Крымской солидарности", которые ведут прямую трансляцию с организованного штаба, поиски ребенка продолжаются.

"В 16.00 из Бахчисарая на поиски Мусы организован 20-местный автобус, который доставит людей к штабу и потом отвезет обратно", – заявляют в организации.

Из Севастополя выехали люди с самым мощным тепловизором в Крыму, добавили там.

Накануне сообщалось, что в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал трехлетний Муса.

Правозащитники "Крымской солидарности" информировали, что ребенок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Азатлык, 8. В последний раз его видели вчера около 18.00. С момента пропажи ребенка на месте поисков Мусы собрались около 700 человек. Люди разошлись в радиусе пяти километров от поселка, однако результатов не было.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.