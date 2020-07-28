Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство президента Украины в Крыму

Кибератака на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым была направлена на получение информации о деятельности ведомства.

В 2019 году на сайты органов госвласти Украины совершили 330 кибератак Фото: depositphotos.com

Хакеры осуществили атаку на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом 28 июля сообщили на странице представительства в Facebook.

В ведомстве отметили, что совместно со Службой безопасности Украины им удалось нейтрализовать атаку. Там также подчеркнули, что кибератака была осуществлена хакерами, подконтрольными ФСБ России.

"Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства", – отметили в ведомстве.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В 2019 году правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зарегистрировала 330 случаев несанкционированного вмешательства в работу систем, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины.