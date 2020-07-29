Россия проводит масштабные морские учения в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму 29 июля стартовали плановые учения Черноморского флота Российской Федерации, оккупанты отрабатывают тактику ведения морского боя и алгоритм действий в нештатных ситуациях, например, при пожаре на корабле.

29 июля в аннексированном Крыму стартовали масштабные учения военных моряков и летчиков российского Черноморского флота (ЧФ). В них участвуют более 20 боевых кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации, сообщает пресс-служба ЧФ.

Военные отрабатывают мастерство ведения морского боя с уничтожением условного противника на море и суше, учатся защищать корабли на рейде, тренируются ликвидировать пожары и пробоины.

В учениях задействованы более 20 боевых кораблей: фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" и большие десантные – "Цезарь Куников", "Саратов" и другие, а также морская авиация.

20 июля президент России Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей на судоверфи в Керчи заявил, что намерен строить военный флот в аннексированном Крыму.

Эти планы подверглись резкой критике со стороны Европейского союза. 28 июля вышло совместное заявление спикера Европейской службы внешних связей и пресс-секретаря еврокомиссара по вопросам добрососедства, иностранных дел и политики безопасности, в котором говорится, что реализация Россией подобных намерений – это нарушение международного права и очередной шаг к милитаризации полуострова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признано Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.