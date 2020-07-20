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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Циничное и демонстративное пренебрежение международным правом". МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

Украинская сторона считает визит президента России Владимира Путина и другие поездки российских чиновников во временно оккупированный Россией Крым и город Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в МИД Украины.

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В МИД подчеркнули, что Украина осуждает меры РФ по милитаризации Крыма
В МИД подчеркнули, что Украина осуждает меры РФ по милитаризации Крыма
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве назвали визит российского главы в Крым грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие поездки российских чиновников во временно оккупированный Россией Крым и город Севастополь, которые осуществляются несмотря на неоднократные предостережения и протесты МИД Украины, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина в очередной раз осуждает меры России по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя, которая представляет реальную угрозу региональной безопасности.

Ведомство потребовало от российской стороны немедленно прекратить международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.

В МИД напомнили, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Россию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Владимир Путин Путин прибыл в Керчь 20 июля, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, МИД, МИД Украины, аннексия
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