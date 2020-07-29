"Все закрыто плотно". Данилов рассказал о готовности Украины к нападению России со стороны Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что информация о российских военных в Крыму и в смежных с Украиной регионах РФ поступает "почти в режиме онлайн".

Данилов: Мы все отслеживаем и понимаем Фото: rnbo.gov.ua

Из-за возможной агрессии со стороны России Украина усилила меры безопасности в соседних с оккупированным Крымом областях. Об этом 28 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Что касается территории Николаевской, Херсонской областей – все закрыто плотно. Мы понимаем, с кем мы можем иметь войну – с Российской Федерацией, – и приуменьшать, скажем так, ее силы – это большая ошибка", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что информация о передвижении российских военных в Крыму и в смежных с Украиной регионах РФ поступает "почти в режиме онлайн".

"Мы все отслеживаем и понимаем. Более того, мы не одиноки – у нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются", – объяснил Данилов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".