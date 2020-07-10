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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения РФ в Украину и готовятся к ответу – Наев

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление на Украину сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

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Наев: Наша задача не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю
Наев: Наша задача – не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю
Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook

Вооруженные силы Украины рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, рассказал в эфире "1+1" 9 июля командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", – сказал Наев.

Он сообщил, что соответствующие подразделения ВСУ, в том числе Объединенные силы, постоянно готовятся к адекватным ответным действиям.

"Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективными и качественно подготовленными", – отметил генерал-лейтенант. 

Наев еще раз повторил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, Вооруженные силы Украины, агрессия, Сергей Наев, операция Объединенных сил, ООС
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