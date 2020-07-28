Без существенного усиления санкций поведение России в отношении Крыма не изменится – МИД Украины

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова призвала международное сообщество усилить политическое давление и экономические санкции в отношении России за оккупацию Крыма.

Джапарова: Россия не присоединила Крым, она его временно и незаконно оккупировала Фото: mip.gov.ua

Россия не изменит поведение относительно оккупированного Крыма без усиления санкций. Такое мнение первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова выразила турецкому агентству Anadolu Ajansı, выдержки из интервью которому опубликовал 28 июля МИД Украины.

"Мы считаем, что невозможно ожидать изменения поведения России по крымскому вопросу без существенного усиления санкций... Политическое давление на Россию должно быть еще сильнее, а экономические санкции – еще жестче", – сказала дипломат.

По ее словам, МИД Украины хочет, чтобы вопрос Крыма решался более активно на международной арене.

"Россия не присоединила Крым, она его временно и незаконно оккупировала", – подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что возвращение Украиной контроля над оккупированным сейчас полуостровом "важно как для Украины, так и для международной безопасности и стабильности".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.