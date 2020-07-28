Украина рассказала миру о смерти трехлетнего Мусы Сулейманова в Крыму – Джапарова

Информацию об исчезновении и поиске погибшего в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова передали международным партнерам Украины, рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина проинформировала международных партнеров об исчезновении и поиске погибшего в аннексированном Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова. Об этом она рассказала 28 июля в интервью "Радио Крым.Реалии".

"Это действительно трагедия и человеческое горе. Мы донесли эту информацию и об исчезновении мальчика, и про процесс поисков нашим международным партнерам", – отметила Джапарова.

Замминистра выразила надежду, что после следственных действий и экспертизы появится понимание, как двигаться дальше.

"Есть много нюансов с точки зрения защиты наших граждан на оккупированных территориях, на которые мы должны дополнительно обращать внимание", – подчеркнула Джапарова.

Трехлетний Муса пропал во второй половине дня 24 июля. В "Крымской солидарности" информировали, что ребенок играл возле дома по улице Азатлык, 8. В последний раз его видели 24 июля около 18.00.

Родственники ребенка считали, что Мусу похитили. По словам Джапаровой, Муса играл в песочнице возле дома и остался на 15 минут без присмотра взрослых.

Мальчика нашли мертвым 26 июля после двух дней поисков. Его похоронили на кладбище в поселке (Васиет) Строгоновка, там же, где жил Муса. В управлении МВД России по Крыму утверждали, что Муса Сулейманов утонул. Следком РФ сообщил, что признаки криминальной смерти у Мусы Сулейманова не обнаружены. Тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.

Погибший мальчик – сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова. Крымского татарина задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.