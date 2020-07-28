Украина рассказала миру о смерти трехлетнего Мусы Сулейманова в Крыму – Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина проинформировала международных партнеров об исчезновении и поиске погибшего в аннексированном Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова. Об этом она рассказала 28 июля в интервью "Радио Крым.Реалии".
"Это действительно трагедия и человеческое горе. Мы донесли эту информацию и об исчезновении мальчика, и про процесс поисков нашим международным партнерам", – отметила Джапарова.
Замминистра выразила надежду, что после следственных действий и экспертизы появится понимание, как двигаться дальше.
"Есть много нюансов с точки зрения защиты наших граждан на оккупированных территориях, на которые мы должны дополнительно обращать внимание", – подчеркнула Джапарова.
Трехлетний Муса пропал во второй половине дня 24 июля. В "Крымской солидарности" информировали, что ребенок играл возле дома по улице Азатлык, 8. В последний раз его видели 24 июля около 18.00.
Родственники ребенка считали, что Мусу похитили. По словам Джапаровой, Муса играл в песочнице возле дома и остался на 15 минут без присмотра взрослых.
Мальчика нашли мертвым 26 июля после двух дней поисков. Его похоронили на кладбище в поселке (Васиет) Строгоновка, там же, где жил Муса. В управлении МВД России по Крыму утверждали, что Муса Сулейманов утонул. Следком РФ сообщил, что признаки криминальной смерти у Мусы Сулейманова не обнаружены. Тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.
Погибший мальчик – сын арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова. Крымского татарина задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.