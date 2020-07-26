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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Мать позвала больная свекровь". Джапарова рассказала подробности исчезновения в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова

По словам замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, трехлетний Муса Сулейманов пропал в оккупированном Крыму из очень тихого района без движения автомобилей.

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Фото: Крымская солидарность / Facebook

Пропавший в поселке Строгановка в оккупированном Крыму трехлетний Муса – сын арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова – был без присмотра взрослых до 15 минут. Об этом 25 июля сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу", – написала дипломат.

По ее словам, Руслан Сулейманов уже знает об исчезновении сына.

"Со всех уголков Крыма съехались тысячи неравнодушных. Поиски продолжаются", – отметила Джапарова.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10222686992472508

Трехлетний Муса пропал во второй половине дня 24 июля. В "Крымской солидарности" информировали, что ребенок играл возле дома по улице Азатлык, 8. В последний раз его видели вчера около 18.00.

Родственники ребенка не исключают, что Мусу похитили.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Теги: Крым, МИД Украины, крымские татары, дети, ребенок, Эмине Джапарова, Руслан Сулейманов, исчезновение, Муса Сулейманов
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