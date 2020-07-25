В Крыму ищут трехлетнего сына арестованного гражданского журналиста Сулейманова. Фоторепортаж
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook
В поселке Строгановка в оккупированном Крыму ищут пропавшего 24 июля около 18.00 трехлетнего Мусу, сына арестованного фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Руслана Сулейманова.
Фотографии опубликовало
Facebook-сообщество "Крымская солидарность". Мальчик пропал
, когда играл в песочнице возле дома. По данным
активистов, к полуночи к поискам Мусы присоединилось около 700 человек, радиус расширили до пяти километров. Кинологи говорят, что "собака сначала взяла след, потом потеряла".