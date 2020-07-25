В Крыму ищут трехлетнего сына арестованного гражданского журналиста Сулейманова. Фоторепортаж

Вчера 19.20

Начать военную операцию по освобождению Крыма сегодня невозможно, в момент аннексии Украина также не могла объявлять войну агрессору. Так бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал обвинения в том, что в 2014 году власть не помешала вторжению России.