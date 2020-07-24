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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Турчинов: Конституция формально требует объявить войну России. Но Украина еще не готова

Начать военную операцию по освобождению Крыма сегодня невозможно, в момент аннексии Украина также не могла объявлять войну агрессору. Так бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал обвинения в том, что в 2014 году власть не помешала вторжению России.

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Турчинов: В ГБР и прокуратуре не в состоянии понять, что, копая под меня, они выкапывают уголовное дело против Зеленского
Турчинов: В ГБР и прокуратуре не в состоянии понять, что, копая под меня, они выкапывают уголовное дело против Зеленского
Фото: depositphotos.com

Попытки обвинить украинских политиков, пришедших к власти в 2014 году, в отказе от обороны Крыма имеют политическую подоплеку, а планируемые уголовные дела могут ударить по их заказчикам. Об этом бывший спикер Верховной Рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 24 июля.

"Как в 2014 году, так, к сожалению, и сейчас, Украина еще не готова объявить войну России за захват нашей земли и начать военную операцию по освобождению Крыма. Да, таково формальное требование Конституции. Но, прежде всего, Конституция требует защитить страну, а не бездумно, ради красивого пиара подвергать ее смертельной опасности", – сказал Турчинов.

Он обратил внимание на заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинцы никогда не простят тех, кто не позволил украинским морякам помешать захвату Крыма в 2014-м.

"Думаю, многие поняли, что это угроза в мой адрес, некий ответ мне за мою активизацию", – предположил политик, который в июне возглавил штаб партии "Европейская солидарность".

По мнению Турчинова, он сейчас мог бы подать в суд на действующего президента за невыполнение им своих конституционных обязанностей – необъявление войны агрессору, но не станет ввязываться в "авантюрные игры".

"Власть и ее ставленники в Генпрокуратуре и ГБР, начав разыгрывать подброшенную им крымскую карту, не только отбеливают российскую агрессию. На фоне зондирования общества, хождения кругами вокруг "подачи воды в Крым" и желания увидеть "отблеск мира" в глазах [президента России Владимира] Путина такое поведение кажется логичным. Но из-за "высокого профессионализма незаангажированных исполнителей" они не в состоянии понять, что, играя в чужую игру и копая под меня, выкапывают уголовное дело против Зеленского", – отметил экс-секретарь СНБО.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Турчинов утверждал, что в феврале 2014-го его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на сторону РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Александр Турчинов, война, Владимир Зеленский, российская агрессия
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