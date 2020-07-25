Климкин: Мы должны превратить Крым в проблему для России

Для восстановления украинского суверенитета над оккупированным Крымом Украина вместе с международными партнерами должна "превратить Крым в проблему для России". Такое мнение в Facebook высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"[23 июля] было ровно 80 лет со дня подписания Декларации Уэллса, который тогда был госсекретарем США. Этот документ в политическом и правовом смысле вбил гвоздь в дело непризнания оккупации балтийских государств Советским Союзом. Многие в их деоккупацию не верили, санкций не было – просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", – отметил Климкин.
Экс-министр сравнил Декларацию Уэллса с заявлением нынешнего госсекретаря США Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма.
"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, поэтому мы должны превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют общие с нами ценности и общее будущее. И, конечно, никогда не останавливаться, поскольку если мы прекратим бороться и остановимся, то почему за нас должны бороться другие? Помните – в странах Балтии были коллаборационисты, но абсолютное большинство всегда мечтало о свободе и не смирилось", – заключил он.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.