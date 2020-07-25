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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Климкин: Мы должны превратить Крым в проблему для России

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин напомнил, что оккупация балтийских стран Советским Союзом длилась 50 лет. По его мнению, Украина не может столько ждать возвращения Крыма.

Для восстановления украинского суверенитета над оккупированным Крымом Украина вместе с международными партнерами должна "превратить Крым в проблему для России". Такое мнение в Facebook высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"[23 июля] было ровно 80 лет со дня подписания Декларации Уэллса, который тогда был госсекретарем США. Этот документ в политическом и правовом смысле вбил гвоздь в дело непризнания оккупации балтийских государств Советским Союзом. Многие в их деоккупацию не верили, санкций не было – просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", – отметил Климкин.

Экс-министр сравнил Декларацию Уэллса с заявлением нынешнего госсекретаря США Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма.

"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, поэтому мы должны превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют общие с нами ценности и общее будущее. И, конечно, никогда не останавливаться, поскольку если мы прекратим бороться и остановимся, то почему за нас должны бороться другие? Помните – в странах Балтии были коллаборационисты, но абсолютное большинство всегда мечтало о свободе и не смирилось", – заключил он.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1218767678470586

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, оккупация, аннексия, Павел Климкин
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