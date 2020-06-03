Приближается третья мировая война, она будет гибридной – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что мир находится "на пороге безумных изменений".

Климкин: Мы еще не в состоянии Третьей мировой Фото: ЕРА

Планета находится в преддверии третьей мировой войны, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Такое мнение он выразил 1 июня в эфире телеканала ICTV.

"Третья мировая война – она гибридная – приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой, мы, скорее, если сравнивать с Первой [мировой войной], – в [19]13 году с точки зрения позиционирований и многих вещей. Мы – на пороге безумных изменений с точки зрения, как мы будем жить, как мы будем понимать друг друга", – сказал дипломат.

Климкин также назвал "чистым мазохизмом" идет переписать Будапештский меморандум.

Первая мировая война началась в июле 1914 года с убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и продолжалась до ноября 1918 года. В боевых действиях принимали участие более 10 стран. В результате прекратили существование Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская империи.