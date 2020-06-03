Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Приближается третья мировая война, она будет гибридной – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что мир находится "на пороге безумных изменений".

Климкин: Мы еще не в состоянии Третьей мировой
Климкин: Мы еще не в состоянии Третьей мировой
Фото: ЕРА

Планета находится в преддверии третьей мировой войны, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Такое мнение он выразил 1 июня в эфире телеканала ICTV.

"Третья мировая война – она гибридная – приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой, мы, скорее, если сравнивать с Первой [мировой войной], – в [19]13 году с точки зрения позиционирований и многих вещей. Мы – на пороге безумных изменений с точки зрения, как мы будем жить, как мы будем понимать друг друга", – сказал дипломат.

Климкин также назвал "чистым мазохизмом" идет переписать Будапештский меморандум.

Первая мировая война началась в июле 1914 года с убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и продолжалась до ноября 1918 года. В боевых действиях принимали участие более 10 стран. В результате прекратили существование Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская империи.

Теги: война, Павел Климкин, Будапештский меморандум, третья мировая война
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS