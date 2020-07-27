Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Польша может стать одним из лидеров платформы по деоккупации Крыма.

Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма. Об этом 27 июля рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "РБК-Украина".

Кулеба сделал заявление после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма. Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", – сказал Кулеба.

Глава ведомства накануне встречи сообщал, что Польша – "очень важный" партнер Украины.

"В частности, в противодействии российской агрессии. Как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы. Польша – также наш надежный друг в ЕС и НАТО. А еще, по результатам первого квартала этого года, она остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире", – отмечал он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз, Канада и другие западные страны в связи с оккупацией ввели против России несколько пакетов санкций.