Восстановление территориальной целостности Украины должно оставаться основополагающим принципом в политике ЕС относительно РФ – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил дипломатам из Евросоюза, что в связи с продолжением Россией оккупации украинских территорий в отношении Москвы следует расширить санкции.

Европейский союз должен продолжать давление на Россию с целью заставить ее восстановить территориальную целостность Украины.

Такое мнение 31 июля на встрече с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, аккредитованных в Украине, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует украинский МИД.

"Полное выполнение Минских договоренностей и восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах должны оставаться основополагающим принципом в политике ЕС в отношении РФ. Если кто-то попытается изменить этот принцип, пока российская политика не вернулась в рамки международного права, это только повысит угрозы и отправит Российской Федерации ложные сигналы", – сказал украинский дипломат.

Он призвал усилить санкционное давление на Россию "с учетом того, что Российская Федерация и далее продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта в соответствии с международным правом".

В МИД Украины объяснили, что речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и Крымом, а также о проведении незаконных российских волеизъявлений.

"Одной из тем встречи стали тяжелая правозащитная ситуация в оккупированном Россией Крыму и противоправные преследования украинских граждан. Министр убежден, что санкционная политика ЕС за нарушение прав человека должна применяться и к преступным действиям РФ во временно оккупированном Крыму", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кулеба рассказал европейским дипломатам, что масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона угрожает общеевропейской безопасности.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с агрессией против Украины в отношении России в мире действует санкционный режим, ограничения неоднократно продлевались.