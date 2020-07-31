Зачем Кремлю ослаблять хватку на Донбассе? Только потому, что мы "хорошие" и прислали в ТКГ всех седых старцев?

Вся лента в Леониде Кравчуке и его назначении в ТКГ.

Одним это нравится, другим категорически не нравится. А у меня один вопрос – неужели кто-то думает, что от назначения того или иного человека зависит, как пойдет процесс урегулирования на Донбассе? Если кто-то так думает, то могу огорчить – ничего не зависит от фамилий. Все зависит от большой политической ситуации в мире и от внутриполитической ситуации в Украине.

Я стал вынужденным переселенцем с Абхазии в далеком 1993 году. Это еще в прошлом веке, и в Кремле тогда был не Путин, а Борис Ельцин. Тогда о Путине даже никто особо не знал в российской политике. Знаете, сколько было разных людей на моей памяти, возглавляющих переговорные группы с грузинской стороны? Десятки. Разные тактики, разные форматы и уровни. Даже иногда удавалось заключать хорошие соглашения, но проблема с хорошими соглашениями заключалась или в их срыве, что легко всегда достичь в условиях конфликтов, или же в очень специфической трактовке Кремлем этих соглашений.

И на седьмом году конфликта в Кремле появился Путин, и тогда мы наделялись, что он же разумный человек и с ним мы сможем решить проблему оккупированных территорий Грузии. Но знаете, что начало происходить? Нефть и газ стали расти в цене, Россия – экономически укрепляться, а наши проблемы – нарастать как снежный ком. В итоге все превратилось в новую агрессию 2008 года (до этого было с десяток кризисов), когда виновной для всего пост-СССР объявили Грузию. Но это так – лирика, – а суть в следующем: вы и вправду думаете, что Кремлю нужно решать проблему на Донбассе и кто-то там переживает за судьбы людей? Или вы думаете, что если не будет Путина, то другой "добрый самаритянин" сразу решит все проблемы, вернет назад территории, помашет пальцем "сепаратистам", вернет назад Крым Украине и еще заплатит репарацию?

Так надо понимать, что у Кремля сейчас в руках мощнейший рычаг давления на украинскую власть и он не собирается его выпускать, какая бы власть ни была в Киеве. Они будут применять этот рычаг и удерживать его до тех пор, пока не наступит ситуация, аналогичная той, которая настала в 1991 году для Германии. Но ФРГ тогда была готова к реинтеграции территорий и политически, и экономически, и в плане большого сектора безопасности.

Это дипломатично. Кто не понимает дипломатического языка, скажу фигурально: Кремль вас держит крепко за одно место и зачем ему ослаблять хватку, если он отлично это применяет для своих целей? Только потому, что мы "хорошие", или потому, что прислали всех седых старцев? А стрелять они начнут ровно тогда, когда им это будет выгодно – и обвинят в этом нас, даже не сомневайтесь.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора