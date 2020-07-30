"Может способствовать прогрессу в переговорах". В РФ высказались о назначении Кравчука в контактную группу

Источник "Интерфакса", знакомый с ходом переговоров в трехсторонней контактной группе, заявил, что назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации "может положительно повлиять на работу ТКГ".

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе "может способствовать прогрессу в переговорном процессе". Такое мнение высказал источник российского агентства "Интерфакс", знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника агентства, "опыт и компетенции Кравчука, умение разрешать сложные кризисы дипломатическим путем могут положительно повлиять на работу контактной группы".

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука.