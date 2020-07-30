Резников сказал, что готов обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию ТКГ с понедельника

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что будет просить пожать руку Леониду Кучме после снятия карантина и готов с 3 августа обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию трехсторонней контактной группы.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников готов с 3 августа обсудить с новым главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком подготовку к следующему заседанию группы. Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 30 июля.

"Я обязательно буду просить пожать руку Леониду Даниловичу после снятия карантинных ограничений. И рад буду с понедельника начать обсуждать подготовку к следующей встрече ТКГ с Леонидом Макаровичем. В украинской делегации все стабильно: президент Украины Леонид во главе!" – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля подписал распоряжение №302/2020, которым назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Днем Офис президента Украины распространил видеокомментарий Кравчука, в котором первый президент независимой Украины заявил, что согласился возглавить делегацию Украины в контактной группе.

"Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – отметил Кравчук.

Украинскую делегацию в Минске ранее возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.